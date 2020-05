Zuschlag für eine Studie über Wachstumshormone

Wenn die Hirnanhangsdrüse zu wenig Wachstumshormone produziert, leiden Kinder an Wachstumsstörungen, auch die Muskelkraft kann beeinträchtigt sein. In Österreich sind etwa 25 Kinder jedes Jahr von dieser Erkrankung betroffen. Ein Experte in der Behandlung ist Wolfgang Högler, Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde am Uniklinikum in Linz.