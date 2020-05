Die Schafe „mähen“ wieder auf der Donauinsel

Sie „mähen“ wieder - und zwar auch im heurigen Jahr in doppelter Hinsicht. Die Krainer Steinschafe sind wieder auf die Wiener Donauinsel zurückgekehrt und dürfen sich in den kommenden Monaten die Bäuche wieder richtig vollschlagen. Die tierischen Rasenmäher waren bereits im Vorjahr im Einsatz und hatten großen Hunger: 73.000 Quadratmeter Wiesenfläche hatten die „Insel-Schafe“ damals in einem halben Jahr abgemäht.