Regierung rät: Weiterhin auf Home-Office setzen!

Die Erste Group etwa hat 95 Prozent ihrer 4500 Mitarbeiter in der Zentrale ins Home-Office geschickt - demnächst wird bis zu einem Drittel zurückkehren. Bei der Uniqa arbeitete zuletzt die gesamte Belegschaft von zu Hause aus - seit zwei Wochen sind nun die Kfz-Anmeldestellen wieder besetzt, in den nächsten beiden Wochen sollen weitere Mitarbeiter ins Büro wechseln. Bei der voestalpine werden seit Wochenbeginn erste Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten konnten, schrittweise in das Büro zurückkommen. Bei A1 geht es am 18. Mai los: Ab diesem Tag werden maximal 25 Prozent der 6000 Heimarbeiter wieder ihre Büros beziehen.