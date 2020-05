15-Jähriger schlug in Straßenbahn seinen Mobber

Weil ihn der Linzer (14) auf WhatsApp beschimpft hatte, drehte der ein Jahr ältere Bursche - beide Jugendlichen haben serbisch-bosnische Wurzeln - am Montag um 19.10 Uhr in der Straßenbahnlinie 4 in Leonding durch. Er ging auf seinen Mobber los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, dabei wurde der 14-Jährige verletzt.