70 Prozent wollen Konsum weiterhin einschränken

Langfristige Auswirkungen auf Wohlstand

„Die Österreicher/innen erkennen, dass wir uns in einer globalen Krise befinden. Sie wissen, dass Kurzarbeit und Co. nur kurzfristig vom Staat finanziert, aber langfristig von den Menschen bezahlt werden und sich auf ihren Wohlstand auswirken“, so P8-Chef Georg Hofherr Mittwochnachmittag.