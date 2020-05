ÖBB-Caterer übernimmt Vapiano Österreich

Innsbrucker Filialen öffnen am 15. Mai, der Rest im Juni

Donhauser will die zwei Innsbrucker Restaurants schon ab 15. Mai wieder öffnen, die restlichen beginnend mit Juni. Aufgrund der Covid-19-Krise müssen derzeit alle Restaurants geschlossen bleiben. „Wir übernehmen das Unternehmen in einer sehr schwierigen Zeit“, räumte Donhauser ein. Als Erstes will er Gespräche mit allen Vermietern sowie mit den 500 Beschäftigten führen. „Die holen wir aus der Arbeitslosigkeit“, sagt er.