90 Personen feierten Corona-Party bei Tankstelle

Völlig verantwortungslos verhalten haben sich rund 90 Personen, die sich am Samstagabend mit rund 35 Autos bei einer Linzer Tankstelle in der Salzburgerstraße getummelt haben. Vielfach wurde der Sicherheitsabstand nicht eingehalten, auch auf Schutzmasken wurde verzichtet. Die Teilnehmer gingen auch in den Tankstellen-Shop, ohne sich um die Höchstzahl der erlaubten Kunden zu kümmern. Zudem lieferten sich die Teilnehmer Autorennen!