Liu Jia triumphiert - aber „System ist nicht fair“

Liu Jia hat am Samstagabend die „Top of Austria Challenge“ im Tischtennis für sich entschieden. Die 38-Jährige setzte sich im Studio 1 des ORF-Zentrums im Finale gegen Stefan Fegerl in fünf Sätzen (7,3,-9,-8,3) durch. Rang drei ging an Daniel Habesohn, der im „kleinen Finale“ gegen Karoline Mischek mit 3:2 hauchdünn die Oberhand behielt.