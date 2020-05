Telefonnummer verweigert: 19-Jährige bedroht

Zur Auseinandersetzung kam es am Donnerstagvormittag in der Hohlweggasse auf offener Straße. Der 24-Jährige aus Afghanistan kannte die junge Frau von einer früheren Arbeitsstelle. Mit seinem Auto verfolgte er die 19 Jahre alte Landsfrau, forderte wiederholt und vehement ihre Telefonnummer und Adresse. Die junge Frau allerdings weigerte sich, diese preiszugeben, was den Verdächtigen in Rage versetzte.