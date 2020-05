Kein Mannschaftstraining vor 15. Mai erlaubt

Sitzung am Donnerstag

Neue Aufschlüsse, ob und wie es mit dem Spielbetrieb in den beiden höchsten Spielklassen weitergeht, könnte eine außerordentliche Hauptversammlung der Bundesliga kommenden Donnerstag bringen. „Die zusätzlichen Herausforderungen, die sich heute ergeben haben, und alle weiteren Schritte werden wir nun mit unseren Klubs besprechen“, sagte Ebenbauer am Donnerstagabend. Das überarbeitete Konzept solle dann im Lauf der kommenden Woche abermals an die Behörden übermittelt werden.