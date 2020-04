ÖFB-Bosse beschließen neues Zeitfenster für Liga

Neustart am 15. Mai?

Als frühestmöglicher Termin für den Neustart gilt das Wochenende 15./16. Mai, dafür müssten die Klubs allerdings schon in der kommenden Woche mit dem Mannschaftstraining beginnen dürfen, was eher unrealistisch erscheint. Diesbezüglich könnte eine Besprechung zwischen der Bundesliga und dem Sportministerium am Donnerstag etwas mehr Klarheit bringen. Seit gut einer Woche üben die zwölf Bundesligisten sowie Cupfinalist Lustenau in Kleingruppen ohne Körperkontakt.