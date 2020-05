Gutschein bei Flugausfall? Das sagt Ministerium

Österreich unterzeichnet Erklärung nicht

Nach der Videokonferenz der EU-Verkehrsminister am Mittwoch, an dem für Österreich Leonore Gewessler (Grüne) teilnahm, schlossen sich Deutschland, Spanien und Rumänien der Erklärung an, berichtete das Polit-Magazin „Politico“ unter Berufung auf Diplomatenkreise. Österreich gehört weiterhin nicht zu den Unterzeichnern, wie das Klimaschutzministerium bestätigte.