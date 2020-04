Swap-Urteil zustellen ist jetzt „gefährlich“

Abgesagt hat Richter Andreas Pablik am Handelsgericht Wien wegen der Corona-Krise sechs bis in den Juli hinein geplante Verhandlungstage im Swap-Prozess zwischen Stadt Linz und Bawag. Aber nicht nur das, er sieht auch von der Zustellung seines Zwischenurteils an die beiden Parteien ab. Mündlich hat er es ja am 7. Jänner schon verkündet und den Swap-Vertrag zur Freude von Linz als von Anfang an ungültig erklärt.