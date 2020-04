Corona-Krise: Polens Weg in eine „sanfte Diktatur“

Wahl trotz Pandemie am 10. Mai

Die PiS steht in der Kritik, weil sie die Wahl trotz der Pandemie weiterhin am 10. Mai abhalten will. Die meisten Experten sind der Ansicht, eine Abstimmung im Mai erhöhe die Chancen von Andrzej Duda, der derzeit in den Umfragen führt. Grund ist unter anderem, dass die Opposition wegen des Versammlungsverbots keinen Wahlkampf führen kann, wovon der Amtsinhaber profitiert - der mit Ansprachen zum Kampf gegen das Coronavirus regelmäßig in den Medien präsent ist. Würde die Regierung - wie es die Forderung der Opposition ist - aber den Notstand ausrufen, würde laut Verfassung der Wahltermin automatisch auf 90 Tage nach Ende der Notstandsregelung gelegt. Der Vorteil wäre futsch.