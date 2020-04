Soldaten bargen Unfallopfer - in Spital verstorben

Schwerst verletzt wurde ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach am 25. April bei einem Verkehrsunfall in Ulrichsberg. Er war gegen einen Baum geprallt. Eine Bundesheer-Grenzstreife fand den Verletzten, reanimierten ihn. In der Nacht auf Sonntag erlag er seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.