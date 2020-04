Polizisten mussten am Attersee Känguru einfangen

Zwei Mitarbeiter der Straßenmeisterei Seewalchen in Oberösterreich fanden am Freitagvormittag gegen 9.45 Uhr in Buchenort neben der B151 ein Tier. Bei näherer Betrachtung stellten sie fest, dass es sich um eine Art Känguru handeln muss. Daraufhin verständigten sie die Polizei Unterach am Attersee.