Grönland erhält finanzielle Unterstützung der USA

Viele Länder an Grönland und der Arktis interessiert

Die US-Botschafterin in Dänemark, Carla Sands, verwies darauf, dass die Arktis derzeit im Fokus vieler Länder stehe. Sie äußerte Besorgnis über die militärischen Aktivitäten Russlands und Pläne Chinas in der arktischen Region.