Immer weniger Covid-19-Erkrankte in Österreich

677 Erkrankte befanden sich am Donnerstagvormittag in Spitalsbehandlung, um knapp zwei Dutzend weniger als am Vortag. Abgesehen vom Burgenland und der Steiermark, wo minimale Anstiege verzeichnet wurden, hatte sich in sämtlichen Bundesländern die Anzahl der Patienten mit Covid-19 binnen 24 Stunden reduziert oder war gleich geblieben.