Österreich schickt Hilfsmittel an Balkanländer

„Österreich hat in der Bewältigung der Krise eine ausgesprochen gute Entwicklung zu verzeichnen. Gleichzeitig sehen wir, dass in anderen Ländern unsere Hilfe gebraucht wird. Wir unterstützen daher im Rahmen unserer Möglichkeiten mit Gütern, die in Österreich nicht fehlen, aber in diesen Ländern einen wertvollen Beitrag leisten. Die Decken, Bettwäsche-Sets oder auch Stromerzeuger und andere Hilfsgüter werden so rasch wie möglich in die Länder transportiert“, hielt der ÖVP-Minister am Abend in einer Aussendung fest.