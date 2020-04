Michael Wendler verlobt: So reagiert seine Ex-Frau

Hochzeit vor TV-Kameras

Bereits vor einer Weile hatte der Wendler angekündigt, dass er Laura noch in diesem Jahr heiraten will. Die Hochzeit solle nur im kleinen Kreise stattfinden - dafür wird die Zeremonie von TV-Kameras aufgezeichnet. „RTL, VOX und TVNOW werden die Vorbereitungen sowie den Gang zum Traualtar exklusiv begleiten“, so der 47-Jährige in der RTL-Ostershow. „Was bringt mir eine Turnhalle an Menschen, die mich sowieso nicht mögen? Dann lieber mit den Menschen, die einem ans Herz gewachsen sind.“