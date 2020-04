Kilmer packt über Affären mit Crawford & Jolie aus

Kampf gegen Krebs gewonnen

Sein Vermögen war 2009 nach der Bankenkrise durch schlechte Investments zusammengeschrumpft: „Ich habe in einer kleinen Wohnung in Malibu gelebt und am Strand herumgelungert. Es war echt ein tolles Leben.“ Bis er eines Tages Blut spuckte: „Ich war überzeugt, dass es das für mich war.“ Mit einem Luftröhrenschnitt mussten ihm die Ärzte in der Notaufnahme das Leben retten. Kilmer, der lebenslanges Mitglied der religiösen Sekte Christian Scientist ist, bestritt jahrelang, dass er wegen Krebs behandelt wird. Denn die Mitglieder seiner Glaubensgemeinschaft glauben allein an Heilung durch Gebete und lehnen medizinische Behandlungen ab.