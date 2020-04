Warten auf grünes Licht für geplante Reisedeals

Offene Grenzen zu Deutschland ab dem Hochsommer?

Grenzen auf zu Deutschland in rund zehn Wochen, also ab dem Hochsommer im Juli - das soll bei weiterhin guten Corona-Infektionszahlen möglich sein. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hatte zuvor erklärt, wenn Länder wie Deutschland auf einem „sehr guten Weg“ seien, die Infektionen einzudämmen, dann gebe es durchaus die Möglichkeit, sich bilateral zu einigen. Aber nicht nur zu unseren Lieblingsnachbarn, sondern auch zu anderen Ländern, die in der Pandemie gut unterwegs sind, könnte es Urlaubs-Korridore geben.