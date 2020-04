„Crysis“: Neuauflage für PC, Konsolen angekündigt

„Wir freuen uns sehr, wieder am ‚Crysis‘-Franchise zu arbeiten und allen Fans eine Neuauflage zu bieten, die ihrer Leidenschaft für das Spiel gerecht wird“, so Crytek-Chef Avni Yerli in einer Mitteilung. „Es ist eine aufregende Gelegenheit, ‚Crysis‘ wieder auf PCs und aktuelle Konsolen - sogar Nintendo Switch - zu bringen, damit eine ganz neue Generation von Spielern den Nervenkitzel eines Kampfes im Nanosuit erleben kann.“