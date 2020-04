Kindergärten offen, Physiotherapie erlaubt

In Norwegen sind seit Montag die Kindergärten wieder geöffnet. Für die Kinderbetreuungseinrichtungen, die wegen der Coronavirus-Pandemie einen Monat lang geschlossen waren, gelten nun aber strenge Auflagen: Kinder unter drei Jahren werden zunächst nur in Kleingruppen von bis zu drei Kindern betreut, Kinder zwischen drei und sechs Jahren in Gruppen von bis zu sechs Kindern. Auch Physio- und Psychotherapeuten gehen wieder zur Arbeit.