Gemeinsam ins Ziel

Wir waren ja als Teil der Veranstaltungsbranche die Ersten, die es am 10. März erwischt hat. Und wie es aussieht, werden wir auch die Letzten sein, die wieder anfangen dürfen. Selbst wenn man nur auf Vorarlberg schaut, sieht man, wie viele Menschen in unserer Branche direkt von der Krise betroffen sind. Dabei ist das ganze Ausmaß noch gar nicht abschätzbar - die Verluste werden wohl eher in die Milliarden als in die Millionen gehen. Wir haben aber gleich nach den ersten Absagen überlegt, was wir tun können. Was möglich war, haben wir sofort in den Herbst verschoben. Und wir haben versucht, Alternativen zu finden. So findet nun etwa jeden Freitag ein „Female Future Talk“ online statt. Das Angebot wird super angenommen, rund 400 Teilnehmerinnen machen mit.