„Unsere Frau Lehrerin lässt und nicht im Stich“

So wie für alle anderen auch war die Schulschließung für Silvia Hergovich und ihre Schützlinge eine große Umstellung in ihrem Arbeitsalltag. Zunächst begann die Pädagogin, sie unterrichtet eine vierte Klasse Volksschule in Mörbisch, für ihre Kinder Lernvideos zu drehen. Außerdem gibt es für jedes Kind Tagespläne mit den zu erledigenden Aufgaben. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass das zu wenig ist. Besonders wenn es darum geht, Stoff neu zu erlernen oder zu vertiefen“, so Hergovich. Stundenlange Überlegungen folgten, bis ihr Blick auf einen Glasschrank in ihrem Arbeitszimmer fiel. „Ich habe den Kasten kurzerhand zu einer Tafel umfunktioniert. Seither unterrichte ich die Kinder via Skype. Auf meine provisorische Schultafel schreibe ich mit Whitebord-Stiften“, erzählt die Pädagogin. Rosen streut sie „ihren“ Eltern. Ohne die Unterstützung der Mütter und Väter würde das nicht so reibungslos laufen. Es hat einen ganzen Sonntag in Anspruch genommen, bis alle online waren", erzählt Hergovich.