Pfleger verließen „Horror-Altersheim“: 31 Tote

Totenzahl in britischen Heimen höher als gedacht

Wie groß die Unsicherheit in diesem Bereich ist, zeigt eine Meldung aus Großbritannien. So könnte die Zahl der Corona-Toten in britischen Pflegeheimen nach Schätzungen eines Branchenverbands fünf Mal höher sein als angenommen. Seit Anfang April könnten bis zu 7500 Heimbewohner an dem Virus gestorben sein, sagte Martin Green, Geschäftsführer des Branchenverbands Care England der Zeitung „Daily Telegraph“ am Samstag.