Mord im Kinderzimmer: Urteil von OGH bestätigt

Der Schuldspruch wegen Mordes gegen einen 18-jährigen Afghanen, der im Dezember 2018 seine 16-jährige Freundin in Steyr mit einem Messer getötet hatte, ist rechtskräftig. Das hat der Oberste Gerichtshof bereits am 23. März entschieden, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Über die Strafberufung muss das Oberlandesgericht Linz urteilen. Saber A. hatte in erster Instanz 13,5 Jahre ausgefasst.