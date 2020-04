Frau verlor Ehemann und Sohn binnen drei Tagen

Das neuartige Coronavirus breitet sich in den USA aus wie ein Lauffeuer - in absoluten Zahlen führen die Staaten die Statistik der absoluten Todesfälle bereits an. Besonders tragisch wurde Sandy Brown aus Michigan von der Pandemie getroffen. Sie verlor erst ihren Ehemann, mit dem sie 35 Jahre lang verheiratet war, und wenige Tage später auch noch ihren 20-jährigen Sohn - beide hatten sich mit Sars-CoV-2 infiziert.