Die „Millionen-Idee“ des Admira-Retters

Unabhängig vom weiteren Liga-Szenario steckt Bügler voller Tatendrang: „Sonst hätte ja ich den Felix Magath nicht holen müssen. Ich ziehe mein Ding durch - in guten wie in schlechten Zeiten. Nächstes Jahr will ich nicht mehr hinten herumrudern, ich will in die Meisterrunde!“ Dazu ist freilich die Kreativität anderer gefragt.