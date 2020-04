Kärnten: Zahl an Infizierten nicht mehr gestiegen

Bis zum Karfreitag gab es in Kärnten insgesamt 373 und in Osttirol 138 positive Corona-Fälle. Diese Anzahl hat sich bis heute, am Karsamstag, nicht erhöht.

In Kärnten befinden sich aktuell 30 Personen auf Isolierstationen in den Krankenhäusern, wobei zwölf Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen.