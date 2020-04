Jetzt gilt eine schlichte Bestattung!

In den Städten wünschen sich mittlerweile 70 Prozent der Verstorbenen eine Feuerbestattung, am Land 60 Prozent. Derzeit nimmt man oft die Art der Direktkremierung in Anspruch. Dabei wird der Sarg ohne Verabschiedung nach Villach ins einzige Krematorium Kärntens gebracht. Die Gedenkfeier in der Kirche wird mit Urne nachgeholt.