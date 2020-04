„Das Kreuz ist für viele ein alltägliches Zeichen“

Wie schon am Palmsonntag und Gründonnerstag übertrug Privatsender LT1 den Gottesdienst am Karfreitag mit Bischof Manfred Scheuer aus der Priesterseminarkirche in Linz live in alle oberösterreichischen Kabelhaushalte. Scheuer sprach dabei in seiner Predigt über das Coronavirus und meinte: „Vernunft und Glaube, Wissenschaft und Vertrauen - das darf ruhig zusammenspielen.“ Dann richtete sich der Fokus auf das Kreuz, das besonders am Karfreitag im Mittelpunkt steht.