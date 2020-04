Donauinsel-Besuch ja, aber bitte nach Vorschrift!

Auch wenn die Sonne vom Himmel lacht und sich der Frühling von seiner schönsten Seite zeigt - in Zeiten der Corona-Krise bleibt Disziplin gefragt, auch wenn es verständlicherweise noch so schwerfällt. Auch das Osterwochenende bildet da keine Ausnahme, weshalb die Stadt Wien einmal mehr an die Wienerinnen und Wiener appelliert, auch auf der Donauinsel die Corona-Vorschriften weiter zu beachten.