Oberösterreich steht in der Corona-Krise besser da

Zwei Drittel in Problembranchen

Allerdings sitzen letztlich alle Bundesländer angesichts der Staatskrise im selben Boot, wie auch das WIFO betont: „Grundsätzlich bleiben regionale Unterschiede überschaubar und treten in ihrer Bedeutung gegenüber einer insgesamt erheblichen ökonomischen Betroffenheit aller Bundesländer zurück.“ Immerhin arbeiten 68 Prozent der Erwerbstätigen in Österreich in aktuell erheblich bis sehr stark betroffenen Branchen; in Oberösterreich sind’s 66,4 Prozent.