Über 5200 Genesene, aber mehr als 300 Tote

Zahl der Todesfälle steigt weiter an

Mittlerweile sind 309 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, in Österreich gestorben. In Wien starben zuletzt vier Menschen: eine Frau (93) und drei Männer im Alter von 65, 82 und 87 Jahren. Salzburg vermeldete am Donnerstag, dass eine 71-Jährige, die an Covid-19 erkrankt war, verstorben war. In Niederösterreich starben ein 73 Jahre alter Mann, eine 89-Jährige sowie eine 95-Jährige. Das Land Oberösterreich gab am Vormittag ein weiteres Todesopfer bekannt. Es handelt sich um einen 73-jährigen Linzer. Auch das Burgenland musste den Tod eines 81-jährigen Infizierten vermelden.