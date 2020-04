Österreich: Starker Anstieg bei Intensivpatienten

Zahl der Todesfälle steigt

In der Steiermark starben drei betagte Personen - eine Frau und zwei Männer. Im SeneCura Sozialzentrum in Hard am Bodensee wurden etliche Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden, eine Person verstarb wenig später im Spital. In niederösterreichischen Krankenhäusern kamen im Laufe des Mittwoch sechs Menschen mit einer Corona-Infektion ums Leben. „Es habe sich um vier Frauen und zwei Männer im Alter von 68 bis 95 gehandelt“, teilte Jürgen Zahrl von der Landeskliniken-Holding mit.

Wien vermeldete am Mittwoch fünf Todesfälle. Zwei Frauen im Alter von 86 und 96 Jahren sowie drei Männer zwischen 71 und 80 Jahren sind verstorben. In Tirol starben seit Dienstagabend sieben weitere mit dem Coronavirus infizierte Personen. „Die Verstorbenen waren zwischen 51 und 94 Jahre alt“, teilte das Land am Mittwochabend mit. Mittlerweile sind somit in Österreich 294 Todesopfer zu beklagen.