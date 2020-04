KW 14 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Empress Of - I’m Your Empress Of

Kollaborationen mit den Dirty Projectors, Khalid oder Blood Orange, erfolgreich auf Tour im Windschatten von Größen wie Lizzo, Maggie Rogers, Florence And The Machine oder Jamie Lidell. Die aus Honduras stammende Lorely Rodriguez aka Empress Of ist im Pop-Business längst keine Unbekannte mehr. In Europa firmiert sie noch undankbar unter “ferner liefen„, doch in den USA ist man den Latin-Pop-Hymnen mit viel Elektronik und einem untrüglichen Gespür für Dream Pop schon längst verfallen. “I’m Your Empress Of„ ist bereits das dritte Album der selbstbewussten Sängerin, die sich modernen Soundbildern widmet und damit einzigartig geschickt zwischen Mainstream und Underground herumirrt. Herumirren in vollem Bewusstsein, wohlgemerkt, denn Empress Of will ihre sanften Indie-Wurzeln auch auf dem neuen Werk nicht ganz kappen, auch wenn Songs wie “Bit Of Rain„, “Love Is A Drug„ oder die Single “Give Me Another Chance„ nach dem großen Durchbruch schreien. Der Weg ist jedenfalls der richtige. 7,5/10 Kronen