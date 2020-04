Mutter tötet zwei Töchter und sich selbst

Die Tat in Oberbayern ist das zweite Verbrechen innerhalb einer Familie, das in kürzester Zeit in Deutschland für Aufsehen sorgt. In Dortmund soll ein Familienvater am Donnerstag seine Frau, seine drei Kinder und anschließend sich selbst getötet haben. „Bei den Hintergründen bleibt weiterhin alles offen“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Dortmund am Freitag. „Es deutet alles darauf hin, dass der Ehemann und Vater seine eigene Familie umgebracht hat. Was aber die Gründe dafür waren, wissen wir noch nicht.“