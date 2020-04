Zweitgrößte Pleite des Jahres kommt aus Seewalchen

Nach der Insolvenz von Fensterhersteller Wick in Vorchdorf, Linz und Pasching sorgte die Walter Moser GmbH für die zweitgrößte Insolvenz des Jahres. Das in Seewalchen ansässige Unternehmen soll laut Kreditschutzverband 1870 Passiva in Höhe von 8,8 Millionen Euro aufweisen. In einer Zeit, die durch die Coronakrise ohnehin schon von Unsicherheit geprägt ist, lässt das Konkursverfahren die 92 in Österreich beschäftigten Mitarbeiter der Firma nun ganz besonders zittern.