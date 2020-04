„Die Welt stürzte ein, ich saß weinend am Boden“

Bei der Heim-WM in Seefeld 2019 überragte er mit dreimal Edelmetall alles. Dann begann eine lange Leidenszeit für Bernhard Gruber, den Evergreen der Nordischen Kombinierer: Influenza, Virusinfektionen und schließlich eine Herzoperation. „Da brach meine Welt zusammen, ich saß am Boden, habe geweint und dachte, dass alles vorbei ist“, erklärt er im Video-Interview mit Michael Fally. Außerdem sinniert „Bernie“ über seinen weiteren Werdegang, die Zeit in Quarantäne, die WM 2021, Olympia 2022 - und er packt für krone.at sogar seine Gitarre aus und lässt sie nach den Klängen von Ozzy Osbourne plärren. Absolut sehens- und hörenswert (alles im Video oben)!