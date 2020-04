Fiaker bringt Kost und „Krone“ zu Wiener Senioren

So sieht gelebter Zusammenhalt aus. Das Hotel Intercontinental kocht - wie berichtet - Gratisessen für ältere und bedürftige Menschen im 3. Bezirk. Freiwillige liefern aus. Per Fahrrad, Auto und sogar per Kutsche. Am Mittwoch war Tag eins - 170 Bestellungen. Es gab Räucherlachs und Schweinsbraten. Säuberlich in Boxen verpackt, in Papiersackerln und mit der aktuellen „Krone“.