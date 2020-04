Coutinho mit Mega-Spende an seine Heimat Brasilien

Der brasilianische FC-Bayern-Legionär Philippe Coutinho hat seine Wurzeln nicht vergessen. So berichteten brasilianische Medien über die Solidaritätsaktion des 27-jährigen Mittelfeldspielers, der in Zeiten der Covid-19-Pandemie in zwei Stadtteilen von Rio de Janeiro Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln - insgesamt 20 Tonnen - verteilen ließ.