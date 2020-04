Nach Verletzung: Ivona Dadic setzt auf Bayern-Doc

Beckenschiefstellung

Die dank „MW“ sowie ihren österreichischen Physios nach der wohl von einer Beckenschiefstellung verursachten Verletzung nun zwar wieder voll belastungsfähig ist. Wegen „Corona“ kann sie aber kein normales Techniktraining absolvieren. Statt an verschiedenen Standorten wird nun mit Freund Dario in Steyr improvisiert. So absolviert Ivona, die die Olympia-Absage begrüßt, in Hinblick auf die noch nicht abgesagte EM Ende August in Paris auch viele Bergläufe.