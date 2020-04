Deutsche Regierung will Hilfspaket aufstocken

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz hat am Dienstag in München Nachbesserungen für das gerade erst beschlossene Hilfspaket für die Wirtschaft angekündigt. Es gehe darum, Jobs zu sichern und Innovationen in Deutschland zu halten. In vielen Branchen steht das Wirtschaftsleben wegen der drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus praktisch still.