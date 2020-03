Adler „Alois“ bei Heimflug einfach abgeschossen

„Alois“ galt als Musterbeispiel

In Österreich gibt es aktuell nur 22 Kaiseradler-Brutpaare. Der vierjährige „Alois“ wäre heuer erstmals brutfähig gewesen. Bis zu seinem Tod galt „Alois“ als Musterbeispiel für Greifvogelschutz. Er war im Mai stark geschwächt in St. Pölten gefunden und in der Vogelstation Haringsee (NÖ) aufgepäppelt worden. „Wir haben ihn mit einem Peilsender bestückt und am 16. Juni 2019 in die Freiheit entlassen“, so Schmidt.