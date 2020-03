Die Post bringt auch in der Krise allen was

Generell ist das Unternehmen sehr darum bemüht, die Ansteckungsgefahr für die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten: „Wir haben auf kontaktlose Zustellung umgestellt“, erklärt Personalvertreter Franz Mähr. Dafür wurde in der vergangenen Woche von der Bundesregierung sogar das Zustellgesetz geändert: Briefträger dürfen dieser Tage Pakete und Einschreibbriefe einfach abstellen oder in den Briefkasten werfen. „Ich klingle, gehe in mein Auto zurück und informiere die Leute über die Zustellung“, erklärt Dünser. Zudem werden alle Mitarbeiter von der Post mit Desinfektionsmittel und Handschuhe eingedeckt.