Jägermeister hilft Kliniken und liefert Alkohol

Guinness, Johnnie Walker und Smirnoff helfen aus

Auch in anderen Ländern werden Maßnahmen ergriffen, um bei der Herstellung von Desinfektionsmittel zu helfen: In Frankreich stellt der Spirituosenhersteller Pernod Ricard 70.000 Liter reinen Alkohol zu Verfügung, in Puerto Rico hilft Bacardi. In Großbritannien spendet der Spirituosen-Konzern Diageo - bekannt für Marken wie Johnnie Walker, Smirnoff und Guinness-Bier - zwei Millionen Liter reinen Ethanol für die Herstellung von Desinfektionsmitteln.