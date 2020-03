Corona-Verdacht: Kaserne in Spittal gesperrt

Einen Corona-Verdachtsfall gibt es in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau - das Gebäude wurde gesperrt, rund 100 Soldaten dürfen nicht nach draußen. Mittwochfrüh hatte sich ein Soldat mit Fieber und Husten krank gemeldet. Letzte Woche musste auch die Goiginger-Kaserne in Bleiburg wegen eines Verdachtsfalles geschlossen werden - es gab Entwarnung.