So erlebte Passagier letzte Mittelmeer-Kreuzfahrt

In dieser Urlaubsdoku erleben Sie die dramatischen Ereignisse der letzten Kreuzfahrt im Mittelmeer. Sie werden sehen, wie rasant das Coronavirus Europa in den vergangenen Wochen befallen hat. Im Laufe der Reise steht auch das Kreuzfahrtschiff unter Corona-Verdacht. An Board entwickelt sich ein Wettlauf gegen die Zeit. Kommen die Passagiere rechtzeitig vor dem absoluten Shutdown nach Hause?